طرابلس 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 22 موقعاً أثرياً ليبياً على قائمة التراث في العالم الإسلامي.وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن السفير الليبي في المملكة المغربية أبوبكر إبراهيم الطويل تسلم شهادات تسجيل المواقع الليبية التراثية، وذلك خلال الدورة العاشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقدة بالرباط.وشملت المواقع الأثرية المسجلة والتي نشرتها الوزارة، قلعة مرزق وقصر الحاج و9 جوامع في كل من طرابلس وزليتن وأوجلة، إضافة إلى مواقع أخرى بغريان وجنزور وأجدابيا.وأعلنت لجنة التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في دورتها 10، تسجيل 49 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً على القائمة النهائية، مقسمة إلى 21 موقعاً تاريخياً (تراث مادي)، و28 عنصراً ثقافياً (تراث غير مادي)، موزعة على 10 دولٍ أعضاء بالإيسيسكو، وذلك بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، بينها ليبيا بـ22 موقعاً.// انتهى //13:21ت م0051