الدمام 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة "بسلام آمنين"، بالشراكة مع مطارات الدمام، مستهدفة حجاج بيت الله الحرام المغادرين، عبر الرحلات الجوية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.ووزعت الأمانة من خلال هذه المبادرة 3500 هدية عينية ومنشورات توعوية هادفة تساعد الحجاج على قضاء مناسكهم، وذلك بمشاركة 30 متطوعا ومتطوعة من منسوبي الأمانة وأفراد المجتمع.وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالأمانة محمود الرتوعي، أن هذه المبادرة جاءت امتدادا للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم حجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على قضاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، بهدف خدمة الحجاج وتعزيز دور الأمانة بالتكاملية مع الجهات وتفعيل المسؤولية الاجتماعية وإشراك منسوبي الأمانة ومتطوعيها في مثل هذه المبادرات التي تخدم الفرد والوطن .وأشار الرتوعي إلى مشاركة 30 متطوعا ومتطوعة في مبادرة "بسلام آمنين" وزعوا 3500 هدية عينية للحجاج من حقائب ومظلات ومراوح يدوية وسجادات وأدوات للحفاظ على الصحة والسلامة، إضافة لتقديم المنشورات التوعوية والتثقيفية الهادفة التي تساعدهم على قضاء مناسكهم.// انتهى //13:24ت م0052