منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسنظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة لقاء إعلاميا عن جهود المملكة في الحج بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ،ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وعدد من الصحفيين والإعلاميين ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة .وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء أن الوزارة قدمت في موسم حج هذا العام أكثر من 9000 عملٍ دعوي منذ بدء الموسم ما بين محاضرات وندوات بالمساجد, بالإضافة إلى مشاركة 1200 متطوع من خلال أكثر من 100 فرصة تطوعية وقدموا أكثر من 20 ألف ساعة , كما تم استكمال مشاريع صيانة وتشغيل في مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل بقيمة تجاوزت 125 مليون ريالٍ, و تفعيل خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية .و أضاف أنه تم توفير نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة, وبث أكثر من 5 ملايين ونصف المليون رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية, و توزيع 700 ألف كتاب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية, و تكليف 330 داعية لحملات الحج الداخلية و175 داعية للإفتاء عبر كبائن الاتصال وعدد كبير من المترجمين بعشر لغات عالمية, و توزيع 700 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت, فيما يعمل على تنفيذ خدمات الوزارة أكثر 4000 موظف في منطقة المشاعر المقدسة وعلى مدارس الساعة, وفرش ما يزيد عن 200 ألف متر مربع بالسجاد الفاخر والمقاوم للحريق شملت جميع مساجد المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل وجامع الملك فهد بالطائف.وألقيت خلال اللقاء عدد من الكلمات أبرزت المشروعات التطويرية التي شهدتها المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين التي جعلت الحج ميسر ا ، وأكدت أنه في كل عام المملكة تضاعف الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .// انتهى //13:27ت م0053