الأحساء 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستعاملت أمانة الأحساء مع 15734 بلاغاً عبر النظام الإلكتروني لمركز الاتصال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، عالجت منها 15161 بلاغاً، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 ، كما تم تقديم وإتمام الخدمة لـ 7106 عملاءٍ.وأوضحت الأمانة أن البلاغات التي تلقتها من مركز خدمات العملاء 800 بلاغٍ تضمنت ( 436 بلاغاً لإزالة مخلفات الإنشاء، ورفع المركبات التالفة بـ 290 بلاغاً ، و26 بلاغاً لمعالجة الكتابات المشوهة على الحوائط ، 1356 بلاغاً لصيانة أعمدة الإنارة ، وصيانة أرصفة الطرقات بـ 282 بلاغاً) .من جانب آخر فعَلت أمانة الاحساء " خدمة حجز موعد الكتروني" والتي تهدف الى تمكين المستفيدين من حجز موعد الكتروني لزيارة مقر الامانة أو بلدياتها المرتبطة .// انتهى //13:41ت م0055