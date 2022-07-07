لندن 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات المشهد السياسي في ويستمنستر، مبرزة عزم رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاستقالة إلى جانب عدد من وزراء الحكومة البارزين في أعقاب الانتقادات المتتالية التي تلقتها الإدارة.وتناولت على الصعيد الدولي بدء وصول الوفود المشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 إلى منتجع بالي في إندونيسيا، مشيرةً إلى أن قضاياً دولية متنوعة تنتظر المشاركين في الاجتماعات.وتطرقت صحف لندن إلى الهجوم المسلح على أحد السجون بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا الذي أسفر عن مقتل شخص وهروب 600 نزيلٍ.// انتهى //13:42ت م0056