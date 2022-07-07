الخرطوم 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في مكتبه, اليوم, رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس.وبحث الجانبان خلال الاستقبال إمكانية دعم الحوار السوداني وتعزيز جهود الآلية الثلاثية لمواصلة مشاوراتها مع المكونات السياسية وأصحاب المصلحة من أجل تقييم أفضل السبل للوصول إلى حلول سلمية للأزمة السودانية.// انتهى //14:17ت م0066