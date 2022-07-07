العارضة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسعززت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مشروعاتها التنموية لتأهيل أبناء المستفيدين ، من خلال تدريب 25 شابًا كمرحلة أولى ضمن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف ، الذي يسعى لتحويل المستفيدين من فئات مستهلكة إلى فئات منتجة ، وذلك بالشراكة مع شركة صلب تهامة ، حيث يشمل التدريب مجالات تقنية وإدارية ومهنية .كما شرعت الجمعية في تنفيذ مبادرة "عشرك خير" والمتزامنة مع عيد الأضحى المبارك، بهدف مساعدة الأسر المستفيدة ، حيث تشمل مشروع كسوة العيد للأيتام بمبلغ 261,200 ريالٍ واستفاد منه 1306 أيتامٍ ، وكذلك توزيع 50 أضحيةً على الأسر المحتاجة ، وتوزيع كوبونات للمشتريات ، استفادت منها 40 أسرةً بتكلفة 23,000 ريالٍ ، إلى جانب توزيع 1771 سلةً غذائية بدعم من منصة إحسان وبتكلفة 531,300 ريالٍ .وكانت الجمعية قد نفّذت العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال 6 أشهر من العام الحالي 2022م شملت مشروع الكفالة الشهرية للأسر بتكلفة 1,894,000 ريالٍ ، ومشروع التفطير بتكلفة 1,019,700 ريالٍ ، والزكوات النقدية بتكلفة 1,727,000 ريالٍ ، وكذلك كسوة العيد للأيتام بتكلفة 583,600 ريالٍ ، وتوزيع 9825 سلةً غذائية ، و 2400 سلة فواكه ، وتسليم 5 وحداتٍ سكنية لمستفيديها بلغت تكاليفها 882,000 ريالٍ ، إلى جانب البدء في بناء 10 وحداتٍ سكنية أخرى بتكلفة 2,650,000 ريالٍ ، وسداد إيجارات عدد من المنازل بقيمة 90,000 ريالٍ ، وتوزيع 200 برادة ماء ، وإنجاز نحو 90 ٪ من بناء وتشطيب مشروع الشاليهات الاستثماري بمبلغ 3,487,000 ريالٍ ، فيما نفذت الجمعية برنامج عناية للبنين والبنات وبرنامج المهن النادرة للشباب .// انتهى //14:25ت م0067