منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسدشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة التوعية البيئية ضمن موسم الحج هذا العام 1443ه، والتي تتضمن حملة توعوية تحت شعار "لتبقى طاهرة"، وتهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن.وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع غير الربحي، وذلك في إطار العمل المشترك؛ لتعزيز قيمة وقدسيّة بيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة.وأضافت أن الحملة تشتمل على عدد من القيم التوعوية ضمن مخرجات إعلامية متعدّدة تستهدف ضيوف الرحمن من خلال نشرها في منصات متنوعة أبرزها: كُتيّب للإرشادات والنصائح البيئيّة في رحلة الحج بثلاث لغات (عربي - إنجليزي - أوردو)، وهدايا بيئيّة يوزعها عدد من المتطوعين على الحجيج لتبقى ذكرى توعويّة لهم، بالإضافة إلى إعلانات توعويّة عبر شاشات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار شعار الحملة تحت مسمى "لتبقى طاهرة"؛ لتحفيز السلوك البيئي الصحيح وتقديم الإرشادات الميسِّرة لأداء شعيرة الحج العظيمة مع مراعاة قدسية المكان والزمان، ليعزز لديهم أهمية الحفاظ على البيئة والتعامل معها بشكلٍ صحيح.إلى ذلك، أكدت الوزارة أن حملات مبادرة التوعية البيئية مستمرة في مختلف المناسبات والمواسم، لنشر الوعي البيئي وتقديم الحلول البيئيّة للمجتمع؛ بهدف المحافظة على البيئة ودعم استدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:38ت م0068