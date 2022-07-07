منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساكتمل وصول حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث وصلت صباح اليوم، آخر دفعات حجاج أسر شهداء الواجب، إضافةً إلى حجاج جمهوريتي باكستان وطاجكستان المستضافين ضمن البرنامج، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.وأكد المدير التنفيذي للبرنامج عبدالرحمن بن عبدالله التويجري أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقتٍ مبكر ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.// انتهى //14:41ت م0069