المدينة المنورة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسيمثل جبل أحد من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة؛ إذ يقع شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كم من الحرم النبوي الشريف؛ ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالى 1077 متراً؛ ويعدّ من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية، وأحد المعالم الجغرافية والتاريخية بالمدينة، وعامل جذب لاستحضار التاريخ والبطولات الإسلامية؛ لزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.وتأتي أهمية الجبل التاريخية من خلال تكرار اسمه في عدة أحاديث نبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أثبتْ أحد فإنـما عليك نبي وصديق وشهيدان؛ كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحد جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه".ويعود سبب تسميته جبل أحد بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وانقطاعه عنها؛ وقد شهدت ساحاته الجنوبية ثبات وبطولة وتضحيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما شهدت أرضه المباركة ما أصابهم من القرح وذلك في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة أحد.ويتميز جبل أحد بصخوره النارية البركانية وآثاره التاريخية كالأودية والشعاب والقلاع والنحوت الصخرية، والعديد من الآثار التاريخية والتي تعود إلى قرون طويلة لتصبح عامل جذب لزوار طيبة الطيبة.// انتهى //14:43ت م0070