مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوفّرت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين، تطبيق "لوامع الأذكار" الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، الذي يمتاز بمجموعة من الخدمات والمزايا منها (سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي).وأوضح مدير مشروع التطبيق المهندس محمد اللهيبي أن التطبيق يجمع الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة.// انتهى //15:03ت م0072