منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسفعّلت وزارة الصحة ممثلة في قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى منى الوادي, برنامج السلامة الدوائية والموجة إلى العاملين من الكادر الطبي بالمستشفى الأطباء والصيادلة والتمريض لضمان سلامة مرضى حجاج بيت الله الحرام.ويأتي ذلك لتطبيق معايير الجودة في متطلبات السلامة الأساسية بمستشفيات المشاعر المقدسة، للحد أو المنع من الأخطاء الطبية والدوائية، والآثار الجانبية من العاملين.ويتكوّن برنامج السلامة الدوائية من ورش عمل للأقسام، حيث جرى عمل سياسات وإجراءات يتم تطبيقها والعمل بها بالمستشفى حسب السياسات والإجراءات المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).وتتمثل أهم هذه السياسات في توثيق وتسجيل الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية، وتحسين سلامة المرضى من الأخطاء التي قد تقع من الأدوية العالية الخطورة والمتشابهة بالشكل والصوت، وقائمة بمنع الاختصارات الممنوعة بالوصفات والأوامر الطبية، وتقييد صرف المضادات الحيوية وفق السياسات والأدلة العلاجية المحلية والدولية، ونظام وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع قواعد وإرشادات تحتوي على الأدوية التي تعطى بالتسريب الوريدي، وقواعد وإرشادات للترياق، وتعليمات الأدوية الخاصة بثباتيه الأدوية بعد فتحها، وغير ذلك من الإستراتيجيات والسياسات الخاصة ببرنامج السلامة الدوائية لضمان سلامة المرضى وتقديم رعاية صيدلانية أفضل.// انتهى //15:03ت م0073