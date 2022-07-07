مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 ه الموافق 07 يوليو 2022 م واسأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، رفع سرعات دوائر الربط والإنترنت، في مقرات بث ترجمة خطبة عرفة.وبين مدير إدارة البنية الرقمية المهندس أسامة بن علي الزهراني، أن الإدارة قامت برفع سرعة دائرة الإنترنت (DIA SERVICE) للدائرة الرئيسة في مبنى الرئاسة إلى 225 Mbps، بالإضافة إلى رفع سرعة (IP – VPN) إلى 300Mbps، وذلك تزامنًا مع البث المباشر، لخطبة عرفة بالصوت والصورة، وترجمتها فورياً إلى (14) لغة.وأوضح أن الإدارة قامت بعمل كافة الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الاتصال والنقل، بين مسجد نمرة وموقع البث الرقمي بمبنى الشلر.// انتهى //15:11ت م0075