منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتنفيذ الخطط التشغيلية للنظافة العامة لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحـج مـن خـلال تطويـع كافـة الإمكانـات البشرية والآليـة.وقامت الوزارة بتجهيز (7454) كادراً ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، تدعمهم (511) آلية ومعدة، في المشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة التي يشرف عليها (28) مركز خدمة بلدية وفقاً لمسؤوليات، وخطة عمل لنطاق كل مركز حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع بنظام الورديات.وجرى تخصيص (1100) صندوق ضاغط، و(111) مخزن أرضي ضاغط للنفايات، و(5) شاحنات ضاغطة، فيما جرى نشر وتوزيع (40) ألف حاوية سعة 240 لتر في المناطق المستهدفة.// انتهى //15:12ت م0076