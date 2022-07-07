مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسبلغت كميات المياه الموزعة من قبل شركة المياه الوطنية للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف ( 792.300 ) مترا مكعبا من المياه.وبينت أن ضخ المياه مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام, فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل (21) ساعة في اليوم.وأكدت الشركة استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أُعد لها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1443هـ لافتة النظر إلى أنه لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، واستمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقاً للممارسات المهنية والبروتوكولات الصحية المطبقة.// انتهى //15:14ت م0077