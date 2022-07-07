حائل 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمدينة حائل ومحافظات المنطقة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يواكب الباعة وتجار المواشي الموسم بزيادة الطلب المتوقع من المتسوقين الراغبين في الحصول على الأضحية، حيث يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام مع بداية اليوم الأول حتى آخر أيام التشريق.ورصدت "واس" في جولة ميدانية على أسواق بيع المواشي شمال وشرق وجنوب حائل تفاوتاً في أسعار الأضاحي من موقع لآخر ومن بائع لقرينه حسب وزن ونوع المواشي، حيث تراوحت الأسعار حاليًا للأضاحي من "النجدي" من 1500 ريال إلى 2700 ريال، بينما تتراوح أسعار "النعيمي" ما بين 1400 ريال إلى 2700, وتتراوح أسعار الحري ما بين 1100ريال إلى 1600 ريال.وأشار عدد من مربي وتجار المواشي إلى أن أعداد الأضاحي متوفرة بشكل وافر وبنوعيات متميزة، مؤكدين أنهم يحرصون على تقديم أجود الأضاحي للمشترين، وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.من جهتها، وفرت أمانة المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات الحجز الآلي للراغبين في ذبح الأضاحي في مسالخ المنطقة، حيث شهدت إقبالاً مضاعفاً حُجِزت من خلاله المواعيد وأُشعِر المتقدمون بتفاصيل مواعيد حجوزاتهم لذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.// انتهى //16:11ت م0087