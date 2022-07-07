الدوحة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 12 ألفاً و084.65 نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 104 ملايين و518 ألفاً و311 سهماً، بقيمة 376 مليوناً و924 ألفاً و159.669 ريالاً، نتيجة تنفيذ 13700 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //16:13ت م0090