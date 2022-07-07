عمّان 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية اللازمة لتوفير الدعم للوكالة وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي، وذلك في إطار العمل والتنسيق المشترك مع الوكالة والشركاء الدوليين والإقليميين.كما استعرضا خطط الوكالة وما تواجهه من تحديات ضاغطة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور مع الشركاء، لا سيما في ظل اقتراب انعقاد أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبمتبر القادم.// انتهى //16:15ت م0092