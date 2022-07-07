مكة المكرمة ٨ ذو الحجة ١٤٤٣هـ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٢م م واسألتقى رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال اليوم، معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري.نوقشت خلال اللقاء آليات استقبال حجاج فلسطين وتقديم الخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتلبية احتياجاتهم ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة .و أكد جمال حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، والعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات .// انتهى //16:57ت م0096