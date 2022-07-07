بريدة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستكثف أمانة منطقة القصيم أعمالها واستعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، بعدد من الأعمال والخدمات، أبرزها تكثيف أعمال النظافة للمناطق المحيطة بـمصليات الأعياد والجوامع استعداداً لصلاة العيد كذلك تهيئة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم العيد، بالإضافة إلى أعمال مظاهر الزينة في الطرق العامة والميادين بأعمال الإنارة التجميلية وتركيب الأعلام الوطنية.كما شملت استعدادات الأمانة تكثيف أعمال الرقابة الصحية على محال الحلويات ومراكز بيع المواد الغذائية والمطابخ والمطاعم التي تشهد ذروتها خلال هذه الأيام ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.كما وزعت آلاف أكياس البلاستيك على السكان ضمن حملة النظافة العامة؛ وذلك لجمع بقايا ومخلفات الأضاحي لتفادي التسربات على الأرض وانبعاث الروائح، وتضمن ذلك توزيع أكثر من (٦٠) نقطة في الأحياء السكنية بمدينة بريدة لجمع مخلفات الأضاحي.// انتهى //17:00ت م0098