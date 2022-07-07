الرياض 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الانتهاء من عقد 19 دورة تدريبية خارجية -عن بُعد- لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، في 17 دولة حول العالم، وذلك خلال المدة من 22 يناير إلى 08 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي المسجلين فيها 620 متدربًا، منهم 357 من الذكور و263 من الإناث.وتوزعت الدورات التدريبية الخارجية على قارات العالم الأربع (آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية)، وقدمها أكثر من 20 فريقًا اختصاصيًّا سعوديًا متميزًا من المختصين بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واستفادت منها 19 جهة مؤسسية، ما بين جامعات وكليات ومعاهد تعليمية، ومراكز متخصصة، ومؤسسات ثقافية إسلامية.وبلغ عدد المسجلين في الدورات التدريبية الخارجية 252 مسجلًا في قارة آسيا (138 من الذكور، 114 من الإناث)، في حين وصل العدد في قارة أفريقيا إلى 232 مسجلًا (184 من الذكور، 48 من الإناث)، أما عدد المسجلين في قارتَيْ أوروبا وأمريكا فقد بلغ 136 مسجلًا (35 من الذكور، 101 من الإناث).ومن الدول المُستفيدة في قارة آسيا: اليابان (30 متدربًا)، وباكستان (92 متدربًا)، وماليزيا (35 متدربًا)، وإندونيسيا (24 متدربًا)، وكازاخستان (23 متدربًا)، والمالديف (48 متدربًا). وبلغ عدد الجهات المستفيدة من الدورات التدريبية في هذه القارة ثماني جهات، هي: الجمعية العربية في اليابان، وجامعات أردو الفيدرالية للعلوم والفنون والتقنية، والعلامة إقبال المفتوحة، وبنجاب في باكستان وجامعة مالايا الماليزية، وجامعة الفارابي الكازاخستانية، والمركز القومي المالديفي للقرآن الكريم، واتحاد معلمي اللغة العربية الإندونيسي.وبلغ عدد دول القارة الأفريقية المستفيدة من الدورات التدريبية الخارجية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها 7 دول، هي: الكاميرون (31 متدربًا)، وتشاد (33 متدربًا)، وموريشيوس (26 متدربًا)، والمغرب (31 متدربًا)، وكينيا (29 متدربًا)، وإثيوبيا (46 متدربًا)، ونيجيريا (36 متدربًا). والجهات المستفيدة من هذه الدورات: المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو، جميعة الهلال الأزرق، جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية المنورة في ممباسا، كلية الإمام الشافعي، ومركز آل المصطفى التذكاري.وحظيت بعض الدول الموزعة على قارتَيْ أوروبا وأمريكا الشمالية بنصيب من الدورات التدريبية الخارجية التي قدمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهي: رومانيا (27 متدربًا)، وإسبانيا (24 متدربًا)، وبريطانيا (41 متدربًا)، والولايات المتحدة الأمريكية (44 متدربًا)، استفاد منها كل من: مؤسسة المركز الثقافي والإسلامي برومانيا، والمركز الثقافي الإسلامي في مدريد، ومركز المنار البريطاني، ومعهد أستوديو العربية.يذكر أن الدورات التدريبية الخارجية تندرج ضمن أهداف مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الإستراتيجية في مجال البرامج التعليمية الذي يستهدف تقديم قيمة مضافة للبرامج التعليمية الأكاديمية القائمة، وتقديم منتجات وتطبيقات ووسائل تعليمية جديدة ومبتكرة، وتمتد أعماله للناطقين بالعربية وللراغبين في تعلمها من الناطقين بغيرها، ويضم قطاع التعليم إدارة المعاهد، وإدارة اختبارات الكفاية اللغوية.// انتهى //17:12ت م0100