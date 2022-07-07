الرياض 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأسفرت قرعة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة التي أجريت -عبر الاتصال المرئي- عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بواقع خمس منتخبات في كل مجموعة.وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات قطر والكويت وسوريا وفلسطين, فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والبحرين والإمارات والأردن ولبنان، التي ستقام في محافظة القطيف خلال الفترة من 22 الى 31 يوليو من الشهر الجاري.وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السوري على أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي أمام منتخب قطر.يذكر أن جميع مباريات البطولة ستقام على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف بواقع 4 مباريات يومياً.// انتهى //17:27ت م0104