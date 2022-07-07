القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكدت عضو البرلمان العربي شيخة بنت يوسف الجفيري أن تحقيق الاكتفاء الذاتي العربي هو السبيل الأمثل للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي التي تتصاعد حدتها في ظل التطورات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.ودعت - بحسب بيان صادر عن البرلمان اليوم - خلال الندوة البرلمانية الدولية التي عقدت بالمغرب تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الوضع الدولي وتحديات الأمن الإستراتيجي"، إلى تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للتصدي لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، وحث البرلمانات العربية على توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي.وقالت "الجفيري" إن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لتوفير البنية التشريعية الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال، مشيرة إلى القانون العربي الاسترشادي الذي أصدره البرلمان، بعنوان "القانون العربي الموحد لتحقيق الأمن الغذائي العربي"، منوهة بسعي البرلمان نحو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال الحيوي، ودعم مقترح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي، بحيث يكون آلية عربية تستند على المعايير الدولية لقياس مستوى الأمن الغذائي في الوطن العربي، بما يساعد البرلمانيين العرب على صياغة التشريعات المناسبة للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي.// انتهى //17:35ت م0107