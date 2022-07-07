مأرب 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنًا و 949 كيلوغراما من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.249 فردًا .يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:36ت م0108