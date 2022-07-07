عرعر 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ في تزيين الشوارع والميادين وتركيب الإضاءات التجميلية واللوحات، بالإضافة إلى أعمال تجهيز المصليات والساحات العامة.وقامت الأمانة بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال النظافة والصيانة وتكثيف الجولات الرقابية والصحية على أنشطة محال الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس ومتاجر الحلويات والمحامص ومطابخ إعداد الولائم والمطاعم وعدد من الأنشطة الأخرى.// انتهى //17:39ت م0109