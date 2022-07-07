منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكدت وزارة الصحة بأهمية "التروية" ، في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، داعية حجاج بيت الله الحرام الى الإكثار من شرب الماء، لدوره الكبير في الوقاية من الجفاف ومضاعفات ضربات الشمس.جاء ذلك عبر رسائلها التوعوية التي تقوم ببثها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.كما أطلقت "الصحة" ضمن جهودها التوعوية دليلاً توعويًّا يتضمن الإرشادات الصحية للحاج، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //17:57ت م0117