الطائف 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الطائف حملات توعوية مكثفة على الأندية الرياضية النسائية ومحال التجميل والمشاغل النسائية ومحال الحلويات ومراكز بيع التموينات ومحال العصائر الطازجة، وغيرها من الأنشطة ذات التعامل المباشر مع المستهلك، وذلك ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتوعية الشاملة، ومتابعة امتثال هذه المرافق للاشتراطات الصحية واللوائح الخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة بهذه المرافق.وأوضحت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن خطة الرقابة الشاملة التي نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتعزيز الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوعية العاملين بهذه الأنشطة حول الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية وضرورة التقيد بها، مع مطابقة مجال النشاط في الرخصة البلدية والعمل.وبينت الأمانة أن هذه الأنشطة تشهد إقبالا متزايداً خلال مواسم الإجازات والأعياد، مما يستوجب زيادة الجولات التوعوية والرقابية عليها للتأكد من تقديمها لخدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين, مشيرة إلى أن أكثر 1200 مرفق تم الوقوف عليها خلال الحملة التوعوية الميدانية في الأيام الماضية، وجرى التأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية.// انتهى //18:17ت م0118