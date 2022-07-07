الرياض 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسيكثف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أعماله الميدانية ضمن خطته خلال أيام عشر ذي الحجة في مدينة الرياض والمحافظات التابعة.وأفاد مدير الفرع عبدالله الشبانات، أن المشاركة تتضمن التوعية بفضل هذه الأيام والحث على التبكير للصلاة وما فيها من أجور عظيمة، والتوعوية بفضل العشر والأعمال المشروعة فيها، باستخدام التقنيات الحديثة، والتطبيقات التي أطلقتها الرئاسة للهواتف الذكية, مبيناً أن الفرع يركز على التوعية الرقمية والوصول لمنتجات الرئاسة العامة عبر الصفحة المخصصة للحج والعمرة، التي أطلقتها الرئاسة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //19:12ت م0119