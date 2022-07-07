الدمام 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الشرقية خلال شهر يونيو الماضي 1330 زيارة ميدانية على المراكز والمنشآت التجارية والغذائية، بمحافظة النعيرية .وأسفرت الجولات عن إنذار ومخالفة 700 منشأةً، وإغلاق 20 منشأة، وإتلاف أكثر من 450 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .وأكدت الأمانة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطتها الرقابية المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين عبر الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، والمتابعة المستمرة والسعي الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، وخاصة في أيام الأعياد وذلك لكثرة الإقبال على هذه المنشآت، كما شّدد على تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها .// انتهى //19:12ت م0120