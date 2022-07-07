الرياض 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسيختتمُ المنتخبُ السعوديُّ لكرة اليد لدرجة الشباب غداً، معسكـرَه الخارجيَّ بالعاصمة المصـرية "القاهرة" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا - اليونان 2023م)،المُقَرَّرِ إقامتُها في مملكة البحرين خلال المدة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.وكانَ الجهازُ الفنيُّ للمنتخب قد منحَ اللاعبين راحةً مساء أمس، عقب المواجهة الودية الأخيرة التي خاضَها أمامَ منتخبِ مصر للناشئين، وخسرَها بنتيجة (28-31)، إذْ تُعَدُّ هذه المواجهةُ الوديةُ الرابعةَ للأخضر في معسكر مصر، بعد أن تَغَلَّبَ في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، وناشئي المنتخب المصري بنتيجة (30-28)، بينما خسرَ مواجهةَ منتخب الكونغو الأول بنتيجة (25-31).وأجرى الأخضرُ اليوم تدريبَه الصبـاحي الذي اشتَملَ على عددٍ من الحصص اللياقية والفنية، حيث ستعودُ البعثةُ غداً إلى المملكة، على أن يُمنَحَ أفرادُ الأخضرِ إجازةً لمدة يوم واحد قبل الدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة التي تستمرُ ثلاثةَ أيام قبل أن تغادرَ منتصف الشهر الحالي إلى البحرين؛لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية،التي يشاركُ بها الأخضرُ ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات: كوريا وإيران والكويت.// انتهى //19:32ت م0122