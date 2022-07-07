مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأنهت شركة مطوفي جنوب شرق آسيا كافة استعداداتها البشرية والآلية والخدمية الكاملة لاستقبال وإسكان أكثر من 129 ألف حاج ممن تتشرف بخدمتهم خلال موسم حج هذا العام 1443 ه في المشاعر المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان .وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة أن الشركة بدأت اليوم في تنفيذ خطط التصعيد إلى مشعر منى وفي البرامج الزمنية المعدة لتمكين الحجاج من قضاء يوم التروية وسط تناغم في الأداء من قبال الأجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج مما جعل عملية التصعيد مريحة وميسرة ، مشيراً إلى أن الاستعدادات كانت مضاعفة وبحس عالي للمسؤولية من خلال العمل التكاملي والتراكمي الأمر الذي خلق خبرات عالية تميزت بها المملكة عالمياً ، مبيناً أن الشركة رفعت جاهزيتها منذ وقت مبكر إلى مستويات عالية، والعمل جنباً إلى جنب بإشراف وزارة الحج والعمرة، التي تعمل على تسهيل الصعوبات والتحديات كافة .وبين أن الشركة وضعت خطتها وجهزت فرق العمل المكون من 6 آلاف من الموظفين والعاملين فضلاً عن أعداد كبيرة من المتعاونين، وآلاف الساعات التي يجري فيها العمل والترتيبات المسبقة للموسم التي بدورها تنعكس على مستويات الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن .// انتهى //19:57ت م0124