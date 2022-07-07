إسلام آباد 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسرفعَ البنكُ المركزيُّ الباكستانيُّ سعرَ الفائدةِ المصرفيةِ بنسبة 1.25%، ليصلَ إلى 15%؛وذلك بهدف السيطرة على التضخُّمِ المرتفعِ، وتقليص ميزان المدفوعات الخارجية.وأَوْضَحَ القائمُ بأعمال محافظ البنك المركزي الباكستاني مرتضى سيد - في تصريح صحفي اليوم- أنَّ الاقتصادَ الباكستانيَّ يواجهُ ضغطاً لأسباب مختلفة، وأنَّ الزيادةَ الحاليةَ في سعر الفائدة المصرفية تهدف إلى السيطرة على ذلك الضغط، وخاصة على ضغط التضخُّمِ المالي.وأضافَ:إنَّ المؤشراتِ الحاليةَ تدلُ على أنَّ موجةَ التضخُّمِ ستستمرُ إلى نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن يبقى معدلُ النمو الاقتصادي المحلي بين 3 إلى 4 في المئة.// انتهى //20:01ت م0125