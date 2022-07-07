منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأجرى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي", عدداً من التجارب الفنية استعداداً ليوم النحر "العاشر من شهر ذي الحجة" وحتى ثالث أيام التشريق؛ التي شملت المجازر النموذجية الثمان التابعة له.وأشار المشروع إلى أن هذه التجارب تهدف للتأكد من الجاهزية التشغيلية للمجازر، وجرى بنجاح ذبح أكثر من 6 آلاف من الأغنام في مختلف مجازر المشروع، والتأكد من جاهزية مراحل العمل خطوة بخطوة، حيث تمت العملية وفق منهجية الخطة التشغيلية المقررة لموسم حج 1443هـ.وشاركت كافة فرق العمل المعنية بفاعلية كبيرة لتنفيذ التجربة الفنية، والتي اتسمت بالدقة والسرعة العالية مع تطبيق جميع معايير الجودة والمواصفات التي وضعتها إدارة المشروع.// انتهى //20:25ت م0127