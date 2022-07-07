منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، واكتمال خطة الشركة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1443هـ.وأوضح رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، سواء فيما يخص كفاءة الخدمة أو أداء كوادرها الفنية، وفقاً لبرامج السلامة التي تطبقها الشركة في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، سعياً لتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.وبين أن المرحلة الأولى من الخُطة التشغيلية لحج هذا العام بدأ تنفيذها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ نهاية حج العام الماضي بعد عقد عدد من ورش العمل مع منظومة الطاقة ، والعمل على وضع مؤشرات تحسينية لحج هذا العام وبحث فرص التحسن في جوده الخدمة، واعتماد حزمة من مشاريع التعزيز، وإضافة مصادر احتياطية في الشبكة العامة وتنفيذ تجربتين شاملتين في المشاعر المقدسة لاختبار كفاءة الشبكة الكهربائية وجاهزيتها لموسم حج هذا العام وذلك لمحاكاة الأحمال الفعلية لموسم الحج.وأكد العمري، أن الشركة استكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام، بتنفيذ 46 مشروعاً في مجالي النقل والتوزيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بتكلفة إجمالية بلغت 3،285 مليار ريال ستسهم في توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية ، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في تنفيذ الخطة التشغيلية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بلغ أكثر من 2000 من الكوادر البشرية يعملون خلال موسم الحج تحت شعار "بسلام آمنين".وأفاد أن الشركة أضافت 772 محطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة السعات المضافة إلى 5.640 (م.ف.أ)، فيما بلغ إجمالي أطوال الشبكات المضافة أكثر من 929 (كلم) في مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما نٌفذت أعمال الصيانة لـ18 محطة نقل و2,717 محطة توزيع و4,452 كبينة توزيع ، من خلال الخُطة التشغيلية الكهربائية عبر عدة مرتكزات تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية وفقاً لأعلى مواصفات السلامة العامة والصحة المهنية والبيئية، وتعزيز تواجد كوادر الشركة البشرية فيمكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.وأضاف أن الخطة اعتمدت تجهيز فرق للطوارئ بمراكز الانطلاق لمباشرة إصلاح الأعطال، وتخصيص فِرق متعددة لتشغيل وصيانة محطات التوليد وخطوط النقل، مضيفاً أنه يتم استخدام نظام التحكم الآلي (DAS) بشبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة وزيادة الموثوقية، بالإضافة إلى توفير أنظمة تقنية لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية وتوفير أدوات متطورة عن طريق تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS)، لتعزيز دور هذه الفرق وسرعة انطلاقها.// انتهى //20:29ت م0128