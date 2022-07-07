مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسخصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ما يقارب المليون خدمة منوعة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومنى) تخدم فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة وترافقهم طيلة رحلتهم الايمانية لأداء مناسك الحج.وتجند هدية كل طاقاتها وامكاناتها من توفير كوادر بشرية من مضيفين ومتطوعين وخدمات لوجستية من ناقلات مجهزة بالمواد والمنتجات الغذائية، ومنتجات العناية وأدوات وأجهزة للفرق الميدانية، بهدف العمل على إنجاح خطة حج هذا العام، والتي أطلقتها الجمعية ضمن خطة ومسار رحلة الحاج من القدوم إلى الوداع، كما تستعد لتقديم 925284 خدمة موزعة في المشاعر المقدسة ممثلة في "عبوات ماء زمزم وعبوات مياه صحية مبردة، ووجبات الإطعام، والعناية الشخصية، وسجادة الجيب الإبداعية، ومظلة رأس للنساء، وكيس حصى الجمرات، وغيرها من المنتجات والهدايا التي تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:34ت م0129