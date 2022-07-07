سكاكا 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستواصلُ فِرَقُ برنامجِ مكافحة سوسة النخيل الحمراء التابعةُ لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف جولاتِها الميدانيةَ في المنطقة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛للكشف المُبَكِّرِ وعلاج النخيل المصاب،وتقديم الدعم والخِدْمَاتِ المتكاملةِ للمزارعين،حيث بلغَ عددُ النخيل التي تمً فحصها اليوم حوالي 6735 نخلةً.ونَفَّذَتِ الفرقُ الميدانيةُ - أمس- أعمالَ الفحصِ والعلاجِ للنخيل بمركب فوسفيد الألمونيوم في عدة مزارع شرق سكاكا،إذْ جرى فحصُ حوالي 4500 نخلةٍ وعلاجُ 16 نخلةً،كما أَنْهَتِ الفرقُ التابعةُ لمكتب دومة الجندل - اليوم- فحصَ 2385 نخلةً،ولم يتمّ رصدُ أيِّ إصابات في المزارع.يُذْكَرُ أنَّ وزارةَ البيئةِ والمياهِ والزراعةِ تهدفُ من خلال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء إلى الحفاظِ على سلامة النخيل بالمملكة، وَفْق خطةٍ متكاملةٍ للقضاء على هذه الآفة.// انتهى //20:35ت م0130