جيزان 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستنشطُ الحركةُ التجاريةُ بأسواق منطقة جازان بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسط كثافة عالية من المتسوقين لتأمين الاحتياجات والمستلزمات، إذْ تمثلُ كسوةُ العيدِ أحدَ مظاهر الفرح لمختلف أفراد الأسرة بهذه المناسبة السعيدة.وهَيَّأَتِ المراكزُ والمجمعاتُ التجاريةُ بمدينة جيزان ومختلف محافظاتها، معروضاتٍ متنوعةً ووفرةً في مختلف السلع والاحتياجات من الملابس والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية، إضافةً إلى الألعاب والحلويات وغيرها، وسطَ عروضٍ تسويقيةٍ مختلفةٍ.ويصاحبُ كثافةَ المتسوقين منظومةٌ من الخِدْمَاتِ المتكاملةِ من جميع الجهات المعنية سواءً داخل الأسواق، أم في الشوارع والطرقات لتنظيم حركة السير في الطرقات الرئيسة، وبجوار المجمَّعات التجارية والأسواق في مدينة جيزان ومحافظات المنطقة.من جانبها،كَثَّفَتْ أمانةُ منطقة جازان والبلدياتُ المرتبطةُ بها أعمالَها الرقابيةَ على جميع المحال المتعلقةِ أنشطتها بالصحة العامة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المستهلك.// انتهى //20:40ت م0131