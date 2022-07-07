الرباط 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على ارتفاعٍ في التعاملات،إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسيُّ مازي تقدماً بنسبة 0.81 %، مسجلاً 11.725,50 نقطةً.وتَقَدَّمَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.95 % ليستقر عند 947,32 نقطةً، فيما تَقَدَّمَ المؤشرُ المرجعيُّ البيئيُّ والاجتماعيُّ بدوره بنسبة 0.48 % مسجلاً 879,20 نقطةً.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 84,57 مليون درهمٍ مغربيٍّ، في حين بَلَغَتْ رسملةُ البورصةِ 609,13 مليارات درهمٍ مغربيٍّ.// انتهى //20:42ت م0132