منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسقَامَتْ وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية خلال المدة الماضية بمسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ بمساحة 8800 كم؛ عبر 11 منفذًا، ونُفِّذَتْ عمليةُ المسحِ وفقًا لأعلى معايير السلامة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.يُذْكَرُ أنَّ الوزارةَ تعملُ بجهودٍ كبيرةٍ من أجل تهيئة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث معدات المسح والتقييم؛ للتأكُّدِ من جاهزيةِ جميع الطرق بأفضل الأدوات العالمية المستخدمة في عملية المسح.// انتهى //21:29ت م0135