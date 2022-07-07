مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى، معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن كذلك الحالة الصحية لهم حيث لم يتم ولله الحمد تسجيل أية حوادث أو أمراض وبائية بين الحجيج.// انتهى //21:33ت م0136