رياضي/ المصري البورسعيدي يتأهل لربع نهائي كأس مصر بفوزه على إيسترن
الخميس 1443/12/8 هـ الموافق 2022/07/07 م واس
القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واس
تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم "2021 – 2022" عقب فوزه على فريق إيسترن كومباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.
ومن المقرر أن يلتقي المصري في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تقام يوم 15 أغسطس المقبل.
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22:02ت م
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