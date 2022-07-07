القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستأهل فريق المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم "2021 – 2022" عقب فوزه على فريق إيسترن كومباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.ومن المقرر أن يلتقي المصري في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تقام يوم 15 أغسطس المقبل.‏ // انتهى//22:02ت م0144