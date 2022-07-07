منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الحملة السنوية العاشرة للتبرع بالدم بالتعاون مع المختبر الإقليمي بوزارة الصحة, بهدف دعم بنك الدم المركزي في العاصمة المقدسة, وإقامة أجنحة توعوية عن التبرع بالدم وفوائده الصحية، وتقديم رسائل تحفيزية عن أهمية التبرع بالدم بكافة فصائله للمحتاجين إليه من المرضى، وذلك بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة العامة للخدمات الطبية لموسم الحج، وامتدادًا لحملات التبرع بالدم التي تقام سنويًا خلال الحج لدعم بنك الدم المركزي.// انتهى //22:33ت م0146