أبها 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير جاهزية المسالخ كافة في محافظات المنطقة لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأشار الفرع إلى أن الخطة التشغيلية حددت المهام والمسؤوليات والواجبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تهيئة المسالخ لتكون جاهزة للعمل بأقصى طاقتها خلال هذه الفترة.ودعا مدير فرع الوزارة المهندس عبدالله الويمني المواطنين والمقيمين للذبح في المسالخ المعتمدة، وذلك لوجود كوادر بيطرية متخصصة تقوم بالكشف على المواشي والتأكد من خلوها من الأمراض وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة.يذكر أن ثلاثين مسلخًا تابعاً للوزارة جاهزاً للعمل خلال فترة عيد الأضحى, يوجد بها أكثر من 400 موظف وعامل، إضافة إلى أسواق المواشي والفواكه والخضار التي تتابع يوميًا من قبل إدارة الأسواق والمسالخ.// انتهى //22:35ت م0147