منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخطة التشغيلية الكهربائية هذا العام، تسير وفق ما خُطط له، وأن يوم "التروية" في مشعر منى شهد ارتفاعاً في الأحمال مقارنة بالعام الماضي.وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت اليوم حوالي (247 ميجا وات) ، سعياً إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها وذلك في سبيل راحة ضيوف الرحمن.أشارت إلى أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وإطلاق مشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمناطق إسكان الحجاج، ومشاريع توصيلات المشتركين، وإحلال الشبكات بمناطق إسكان الحجاج، ومشروع مركز تحكم مكة ADMS، ومشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعزيز التغذية الاحتياطية بشبكة الجهد المنخفض لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر منى المرحلتين (الأولى والثانية)، مشاريع توصيلات المشتركين في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وعن البلاغات والأعطال، ولفتت الشركة السعودية للكهرباء، الانتباه إلى أن الشركة لم تتلق أي بلاغات أثرت على الشبكة، وأن الوضع الكهربائي طبيعي جداً، نظير التزام الشركة وموظفيها بجميع إجراءات السلامة مع التيار الكهربائي حفاظاً على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين المتواجدين في مختلف المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتبذل "السعودية للكهرباء" جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز الشبكة الكهربائية داخل العاصمة المقدسة والمشاعر, إلى جانب الطرق والميادين المحيطة بها، مع استعدادية فرق الطوارئ للتدخل فور حدوث أي أعطال ،وتعزيز شبكة التوزيع بجميع المواقع بالمشاعر المُقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.// انتهى //22:48ت م0148