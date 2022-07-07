منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية عملية مسح الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ عبر فرق فنية متخصصة مشكلة من الإدارة العامة للصيانة؛ والإدارة العامة للطوارئ والكوارث بالوزارة؛ حيث جرى العمل على مدار الـ24 ساعة لمراقبة الطرق، والتأكد من تطبيق كافة معايير السلامة والجودة والصيانة؛ وذلك بهدف التأكد من جاهزية كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن.وحرصت الوزارة على متابعة عمليات المسح والتقييم؛ للتأكد من سلامة الطرق؛ وضمان جاهزيتها لنقل ضيوف الرحمن.يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية نفذت حزمة من أعمال السلامة والصيانة على الطرق التابعة للوزارة في منطقة مكة المكرمة.// انتهى //22:50ت م0150