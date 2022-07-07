سكاكا 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مظاهر الفرحة باللوحات الترحيبية والزينة المضيئة في الشوارع والميادين إلى جانب تهيئة المسطحات الخضراء وغرس الأزهار وتجهيز الساحات والحدائق.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن خطة الأمانة الشاملة لعيد الأضحى تضمنت الاهتمام بالناحية الجمالية من خلال تهيئة المسطحات الخضراء واللوحات الترحيبية وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والأحياء والمرافق العامة، بما يسهم في توفير أفضل الأجواء لأهالي المنطقة وزوارها للاحتفال بالعيد والاستمتاع بما توفره الأمانة وبلدياتها من خدمات ومواقع مناسبة للتنزه والترفيه.// انتهى //23:56ت م0156