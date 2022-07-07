لواندا 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأعلن رئيس أنغولا ووسيط المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا جواو لورنسو التوصل إلى اتفاق بين البلدين لوقف إطلاق النار وذلك بعد تجدد التوترات بينهما فى شرق الكونغو الديمقراطية.وقال الرئيس لورنسو في ختام قمة مصغرة جمعت بين رئيسي الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى والرواندي بول كاجامي في العاصمة الأنغولية لواندا:"إنه سعيد بتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا القمة بينها واتفاق لوقف إطلاق النار".// انتهى //00:52ت م0005