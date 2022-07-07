عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسجندت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية, 501 متطوع لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لتقديم عدد من خدمات الجمعية طيلة الرحلة لأداء مناسك الحج ابتداءً بمشعر عرفات ثم مشعر مزدلفة ومشعر منى.وأوضحت الجمعية أن المتطوعين شغلوا فرص مدير مشاريع، ومشرف ميداني في منطقة الجمرات، والترجمة والتخاطب مع الحجاج باللغات، وإرشاد الحجاج في منى ودفع العربات في جسر الجمرات، وتنسيق الفتوى لتعريف الحجاج بفقه المناسك.// انتهى //01:03ت م0008