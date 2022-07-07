حج / جمعية هدية تجند 501 متطوع لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
جندت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية, 501 متطوع لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لتقديم عدد من خدمات الجمعية طيلة الرحلة لأداء مناسك الحج ابتداءً بمشعر عرفات ثم مشعر مزدلفة ومشعر منى.
وأوضحت الجمعية أن المتطوعين شغلوا فرص مدير مشاريع، ومشرف ميداني في منطقة الجمرات، والترجمة والتخاطب مع الحجاج باللغات، وإرشاد الحجاج في منى ودفع العربات في جسر الجمرات، وتنسيق الفتوى لتعريف الحجاج بفقه المناسك.
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