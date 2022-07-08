القاهرة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستوج فريق فيوتشر ببطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم في نسختها الأولى عقب فوزه على فريق غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس على أستاد القاهرة الدولي.وحقق فيوتشر بهذا الانتصار أول لقب في تاريخه، كما ضمن الفريق التأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد.وفي مباراة أخرى، حسم فريق الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس الرابطة، بعد فوزه على فريق إنبي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.// انتهى //01:22ت م0009