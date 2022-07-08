مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوَقَّعَتْ مؤسسةُ نسك للحج والعمرة أمس، اتفاقيةَ تطوير وتعاون في مجال المنح مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، حيث مثَّلَ الجانبين خلال الاتفاقية كلٌّ من معالي نائب رئيس مؤسسة نسك الدكتور عبد الفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الدكتور خالد الراجحي.وتهدفُ الاتفاقيةُ إلى تطوير أعمال مؤسسة نسك في بناء أنظمة الحوكمة والالتزام عن طريق مركز خدمات المانحين التابع لمؤسسة الراجحي الخيرية، ويهدفُ مركزُ خدمات المانحين بمؤسسة الراجحي إلى نشر ثقافة المنح والمانحين بمناطق المملكة، وإعداد الدراسات العلمية والميدانية عن المنح في المملكة، ودراسة وإبراز الممارسات الناجحة في مجال المنح.وتسعى مؤسسةُ نسك للحج والعمرة بإشراف من وزارة الحج والعمرة، إلى الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم، إضافةً إلى تمكين منظمات القطاع غير الربحي المتخصص في مجال الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن، ودعم الأبحاث والدراسات في تحسين خدمات الحج والعمرة وخدمات ضيوف الرحمن، ودعم وتيسير البرامج الهادفة لتيسير أداء المناسك بيسر وسهولة، وتفعيل مشاركة القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في تحسين وتجويد خدمات الحج والعمرة وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //01:28ت م0010